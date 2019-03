Inka Bause (50) verkuppelt seit Sonntagabend endlich wieder liebeshungrige Bauern im TV. In "Bauer sucht Frau International" spielt die sympathische Blondine aber dieses Jahr auf der ganzen Welt Amor – und versucht deutschsprachige Landwirte aus Chile oder Südafrika an die Frau zu bringen. Show-Fans wurden jetzt aber von dem neuen Format etwas enttäuscht: Im Netz bemängelten Supporter den Unterhaltungs-Faktor der neuen Kuppel-Show!

Der Bauer sucht Frau-Ableger schnitt nach der ersten Sendung bei der Netz-Gemeinschaft nicht so gut ab. Via Twitter äußerten einige User ihren Unmut und machten deutlich: Das Liebes-Format muss ulkiger werden. "Wie groß ist die Trauer, dass 'Bauer sucht Frau International' nicht trashig genug ist?", "Kommt es nur mir so vor oder ist es in Deutschland meistens trashiger als bei den Bauern im Ausland?" oder "Och, bisher ist das Trash-Potenzial noch nicht so groß", fiel Zuschauern bei Folge eins auf.

Im Allgemeinen bemängelten die Datingformat-Liebhaber auch, dass der "Bauer sucht Frau"-Verschnitt bisher auch sonst eher wenig unterhält. "Die Sendung ist heute genau so spannend, wie die Werbung", urteilte ein Nutzer ganz trocken. Was sagt ihr zum neuen Format mit Inka? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW / Tobias Strempel "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Marco aus Chile

Anzeige

WENN.com Inka Bause bei der TV-Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Moderatorin Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten beim Scheunenfest 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de