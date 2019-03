Luke Perry (✝52) ist tot. Laut TMZ starb er heute im Alter von 52 Jahren. Vergangenen Mittwoch hatte der Riverdale-Star einen Schlaganfall erlitten. Zuletzt hatte ein Vertreter des Schauspielers noch gesagt, dass er sich nicht in einem Koma befinde. Dem Vernehmen nach sollen die Schäden an seinem Hirn jedoch zu stark gewesen sein. Jetzt verstarb er im St. Joseph's Hospital in Burbank.

