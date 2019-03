Diese beiden können anscheinend weder die Finger noch andere Körperteile voneinander lassen! Lange wurde über den Beziehungs-Status von Kate Beckinsale (45) und Pete Davidson (25) gemunkelt: Sind sie nun ein Paar oder nur Freunde? Einige Bilder hatten die zwei in der Vergangenheit schon miteinander gezeigt, ein eindeutiges Statement ist aber bis heute ausgeblieben. Neue Paparazzi-Aufnahmen lassen nun keinen Zweifel mehr offen!

Schauplatz ihrer jüngsten Schmuse-Session: ein Hockey-Match im Madison Square Garden in New York. Als am Sonntag die New York Rangers gegen die Washington Capitals spielten, näherten sich Kate und Pete auf der Tribüne immer mehr an. Während des Spiels hielten die zwei Händchen. Irgendwann ließen die Schauspielerin und der Moderator ihren Schmetterlingen im Bauch endgültig freien Lauf!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, geben sich die 45-Jährige und ihr 20 Jahre jüngerer Toyboy mitten in der Menschenmenge heißen Zungenspielen hin. Zum Abschluss ihrer öffentlichen Liebesbekundung küsst Pete seine Angebetete aufs Näschen. Damit dürfte sich die Frage, ob Ariana Grandes (25) Ex-Verlobter wieder vergeben ist, wohl von selbst beantworten – manchmal sagen Bilder bekanntlich mehr als tausend Worte.

Splash News Pete Davidson und Kate Beckinsale

TMZ/MEGA Kate Beckinsale und Pete Davidson in New York

Splash News Pete Davidson und Kate Beckinsale

