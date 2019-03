Der allererste Kuss? Den vergisst auch ein Popstar wie Miley Cyrus (26) nicht! Ganz im Gegenteil: Die Sängerin und Schauspielerin hat sogar noch eine sehr wache Erinnerung an dieses romantische Erlebnis! Heute ist die Musikerin zwar mit dem australischen Schauspieler Liam Hemsworth (29) glücklich verheiratet, aber ihr erste Erfahrung in Liebesdingen spielte sich tatsächlich am anderen Ufer ab: Die Glückliche war damals sogar eine Mitschülerin von Miley!

Im Podcast RuPaul: What's The Tee w/ Michelle Visage verriet die 26-Jährige: "Als ich langsam erwachsen wurde, [...] hatte ich in der Mittelschule meinen ersten Kuss mit einem Mädchen." Niemand habe diese Beziehung damals in ihrer Heimat Nashville wirklich nachvollziehen können. Miley berichtete weiter, dass sie in ihrer Zeit als Hannah Montana eine von wenigen Disney-Darstellerinnen gewesen sei, die sich offen zur LGTBQ+-Community bekannten.

"Ich gehörte zu den wenigen Kinds bei Disney, die aus sich herausgingen und all ihre homosexuellen Freunde unterstützte. Sonst machte das niemand wirklich, daher war mir das immer sehr wichtig", erklärte die 26-Jährige, die bis heute offen zu ihrer Bisexualität steht.

