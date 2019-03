Hoher Besuch in Hamburg! Am vergangenen Sonntag feierte "TINA - Das Tina Turner Musical" große Premiere in der deutschen Hansestadt. Das Stück dreht sich um die Geschichte von Musiklegende Tina Turner (79) und die erschien höchstpersönlich zu der ersten Aufführung und flashte alle Anwesenden mit ihrem Auftritt – der Grund: Ihr Alter von 79 Jahren sah man der Sängerin beim besten Willen nicht an.

Mit einem breiten Lächeln und natürlich top gestylt betrat Tina die Bühne, nachdem der Vorhang im Stage Operettenhaus gefallen war. Sie selbst war total gerührt von der Vorstellung und lobte die Hauptdarstellerin Kristina Love in den höchsten Tönen: "Du hast einen großartigen Job gemacht." Doch auch wenn die Schauspielerin eine jüngere Version von Tina darstellt, braucht sich das 79-jährige Original keinesfalls neben ihr zu verstecken. Denn die "What's Love Got To Do With It"-Interpretin sieht noch immer jugendlich und frisch aus.

Trotz Wow-Look fehlte auf dem roten Teppich aber jede Spur von Tina. Den ließ die Pop-Diva laut RTL nämlich einfach sausen und schlich sich über den Hintereingang in das Theater. Dafür posierten zahlreiche deutsche Promis wie DSDS-Star Aneta Sablik (30), Ex-GZSZ-Schauspielerin Susan Sideropoulos (38) und Curvy-Model Angelina Kirsch (30) für die Fotografen.

Becher/WENN.com Tina Turner und Musical-Darstellerin Kristina Love

Becher/WENN.com Tina Turner, März 2019

Becher/WENN.com Aneta Sablik bei der Premiere von "TINA - Das Tina Turner Musical"

Becher/WENN.com Susan Sideropoulos, Schauspielerin

Becher/WENN.com Angelina Kirsch und Oliver Tienken bei einer Musical-Premiere in Hamburg



