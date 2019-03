Halle Berry (52) wagt eine Mega-Veränderung! Die Model-Legende kann sich im Netz über eine ordentliche Reichweite freuen – allein auf Instagram folgen der Beauty mittlerweile über vier Millionen Abonnenten! Dort versorgt sie ihre Fans regelmäßig mit hübschen Schnappschüssen und Updates aus ihrem Leben. Auch ihre neue Körperkunst wollte sie ihren Followern offenbar nicht vorenthalten: Halle hat sich ein riesiges Tattoo stechen lassen!

"Wer sagt, dass ich keine Meerjungfrau bin", schreibt sie unter einem aktuellen Instagram-Pic, auf dem sie ihren blanken Rücken präsentiert und in einem Paillettenrock zu sehen ist. Doch das wohl auffälligste Detail an dem Foto ist das enorm große Motiv auf ihrer Rückseite: Das Tattoo in Form einer Weinranke erstreckt sich von ihrer Hüfte bis hoch zu ihrem Nacken! Wann genau Halle sich das neue Accessoire zugelegt hat, ist nicht klar. Bei der Golden Globe-Verleihung Anfang Januar war von dem Tattoo jedenfalls noch keine Spur zu sehen.

Ihre Fans zeigen sich von dem Tattoo auf jeden Fall begeistert. "Du bist eine absolute Göttin", kommentiert ein Follower, während viele andere nur ein Wort zu dem Pic zu finden scheinen: "Wunderschön." Was sagt ihr zu Halles neuer Tinte? Stimmt ab!

Instagram / halleberry Model Halle Berry, März 2019

Jon Kopaloff/Getty Images Halle Berry bei den SAG Awards 2018

AdMedia / Splash News Halle Berry bei einer Filmpremiere in Toronto

