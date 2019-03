Luke Perry (✝52) konnte seinen Ruhm nicht immer genießen! Am Montag ging eine erschütternde Nachricht um die Welt: Der Schauspieler starb innerhalb weniger Tage in einem Krankenhaus in Burbank, Kalifornien – kurz zuvor hatte der TV-Darsteller ganz überraschend einen schweren Schlaganfall erlitten. Fans weltweit trauern nun um den US-Amerikaner, der sich vor allem mit seiner Rolle des gut aussehenden Surfer-Boys Dylan McKay in Beverly Hills, 90210 in die Herzen etlicher Zuschauer spielte. Mit der Serie feierte der damals 24-Jährige nicht nur seinen großen Durchbruch, sondern wurde auch zum gefeierten Teenie-Idol. Mit diesem Image fühlte sich der Hollywood-Star aber alles andere als wohl!

In einem People-Interview von 1991 sprach Luke ganz offen darüber, dass er sich mit seinem damaligen Image überhaupt nicht identifizieren konnte. "Teenie-Idol: Mann, ich hasse diese zwei Wörter! Dabei geht es doch nur um eine Fantasie. Aber ich bin ein ganz einfacher Typ. Seht mich an! Ich brauche das alles nicht", erläuterte der Serienstar seine Sicht der Dinge. Der ganze Hype um seine Person wurde dem Nachwuchstalent damals schlichtweg zu viel. So gab er sogar zu, dass ihm seine Fans hin und wieder in den Wahnsinn getrieben hätten.

Tatsächlich nahm sich Luke zwischenzeitlich eine Auszeit von "Beverly Hills, 92010". Nach der sechsten Staffel verließ er die Serie, um sich auf seine Kinokarriere zu konzentrieren. Drei Jahre später schlüpfte er jedoch wieder in seine alte Rolle des Dylan McKay und blieb dem TV-Hit bis zum großen Finale im Mai 2000 erhalten.

Getty Images Luke Perry in San Diego

ActionPress / United Archives GmbH Ian Ziering, Luke Perry und Jason Priestley bei "Beverly Hills, 90210"

Getty Images Luke Perry bei der New York Comic Con 2018

