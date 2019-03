Es war ein großer Schock für die Musikwelt – Keith Flint ist gestorben! Der einstige Frontmann der Band The Prodigy wurde am Montag für tot erklärt. Auch wenn die genaue Todesursache noch nicht endgültig festgestellt werden konnte, besteht der Verdacht, dass der Sänger sich umgebracht haben könnte. Etliche Fans und Musik-Stars brachten ihre tiefe Trauer über diesen Verlust bereits zum Ausdruck. Nun meldete sich auch eine von Keiths Ex-Freundinnen zum ersten Mal zu Wort.

Via Twitter schrieb die TV-Moderatorin Gail Porter (47) jetzt schlicht "heartbroken", zu deutsch: "mein Herz ist gebrochen", und bekam in den Kommentaren bereits etliche Beileidsbekundungen seitens ihrer und Keiths Fans. Die Beziehung der beiden liegt schon Jahre zurück – sie dateten von 1999 bis 2000. In Anlehnung an den gleichnamigen Disney-Film und auch wegen des auffälligen Erscheinungsbilds des Musikers wurde das Paar damals oft als "Die Schöne und das Biest" bezeichnet.

Gail war diejenige, die die Beziehung zu Keith damals beendete – sie verließ ihn für den Toploader-Gitarristen Dan Hipgrave, den sie im Jahr 2001 dann auch heiratete. Der The Prodigy-Sänger wiederum heiratete im Jahr 2006 die japanische DJ Mayumi Kai.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Anthony Harvey/Getty Images TV-Moderatorin Gail Porter, 2015

John McGowan / FameFlynet.uk.com / SplashNews.com Keith Flint, Prodigy-Sänger

Joe Maher/Getty Images TV-Moderatorin Gail Porter, 2018



