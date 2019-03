Nicht nur seine Kollegen aus der berühmten Serie Beverly Hills, 90210 trauern um Luke Perry (✝52), der am Montag überraschend gestorben ist. Der Schauspieler hatte eine Woche zuvor einen Schlaganfall erlitten. Auch seine Jugendfreunde aus seinem Heimatort Fredericktown im US-Bundesstaat Ohio sind traurig über den Tod ihres Freundes. Sie beschreiben Luke jetzt als einen tollen Menschen: Er habe sich auch mit seiner Berühmtheit nicht verändert.

Rachel Mackall, die eine Bar in Fredericktown betreibt, hat Luke zum letzten Mal vor zwei Jahren gesehen und erzählte People: "Er war immer ziemlich zurückhaltend. Er war für gewöhnlich mit jemandem aus seiner Familie unterwegs. Er liebte seine Kinder. Er redete ununterbrochen über sie." Weil der 52-Jährige immer bodenständig geblieben sei, hätten die Leute in seiner Heimatstadt ihn auch immer normal behandelt. Eine alte Schulkameradin, Beth Corba, erklärte dem Magazin, für sie wäre Luke immer wie ein Bruder gewesen, der immer zu einer Albernheit aufgelegt und für einen Spaß zu haben war. "Er hätte alles für jeden getan", sagte Beth.

Auch Lukes Schauspielkollegen behalten ihn mit Wertschätzung in Erinnerung. So wird der US-Serienstar nicht nur von seinen "Beverly Hills, 90210"-Freunden vermisst: Für einen großen Teil des jungen Riverdale-Casts war der 52-Jährige auch ein guter Freund und Mentor. "Ich bin untröstlich. Luke nahm mich nach meinem Eintritt in die Serie direkt unter seine Fittiche", twitterte Casey Cott (26).

