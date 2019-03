Bei Temptation Island werden schon in der ersten Folge schwere Geschütze aufgefahren! Am 6. März geht die schlüpfrige RTL-Reality-Show an den Start, in der vier Paare das große Treue-Experiment wagen. Im Paradies angekommen, werden sie erst einmal getrennt: Die Männer und Frauen ziehen in zwei separate Villen – wo sie mit liebeshungrigen Singles des jeweils anderen Geschlechts konfrontiert werden! Doch für zwei Verführer ist das Abenteuer zu Ende, noch bevor es richtig angefangen hat: Alex Storm und Anastasiya Avilova (30) werden vor dem Einzug in die Villen gesperrt!

Moderatorin Angela Finger-Erben (39) stellt den Pärchen zu Beginn der Sendung alle 22 Verführer und Verführerinnen vor. Anschließend dürfen die Vergebenen festlegen, wen sie gut finden – wer also bei ihnen einziehen soll. Doch die Sache hat einen Haken: Die Frauen haben die Chance, eine Solo-Lady zu blocken, die nicht direkt in die Herren-Villa ziehen darf – weil sie eine Gefahr für ihre Beziehung darstellen könnte! Lena Schiworra, Ziania Rubi, Lisa-Marie Sauer und Christina Dimitrou einigen sich ziemlich schnell auf das Playboy-Sternchen Anastasiya. Warum? Sie haben Angst, dass die 30-Jährige sich zu sehr an ihre Männer ranmachen wird! Christina weiß außerdem, dass ihr Freund Salvatore Vassallo genau auf diesen Typ Frau abfährt.

Natürlich dürfen auch die vergebenen Männer wählen, welcher Single-Herr zunächst nicht in die Villa ihrer Freundinnen einziehen darf. Janis Scotti, Robin Riebling, Fabian Nickel und Salvatore suchen sich den durchtrainierten Alex aus. Vor allem der tätowierte Salva ist sich nämlich sicher: "Der könnte gefährlich werden. Die anderen sind eigentlich ganz harmlos." Ob er mit dieser Einschätzung wirklich Recht behält, wird sich im Verlauf der Show zeigen! Was sagt ihr dazu, dass zwei Singles vorerst nicht in die Villen ziehen dürfen? Stimmt ab!

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

