Fast ein Jahr ist es her, dass Channing Tatum (38) und Jenna Dewan (38) ihre Trennung bekannt gaben. Während sie mittlerweile den Schauspielkollegen Steve Kazee (43) datet, bekannte sich Channing noch nicht ganz offiziell zu seiner neuen Liebe. Dennoch schwärmte er immer wieder im Netz von Jessie J (30) – und machte der Musikerin nun ganz öffentlich ein Kompliment!

Der Magic Mike-Star kommentierte ein Bikini-Bild aus Jessies Urlaub mit den Worten: “Das heißeste Instagram Food-Model im Game”. Der Schnappschuss zeigt die schöne Musikerin in einem schwarzen Bikini mit Netz-Top. In aufreizender Pose schaut die 30-Jährige in die Kamera, während sie mit einigen gut gefüllten Tellern Essen posiert. Channings Follower teilten seine Begeisterung mit Kommentaren wie: “Das ist wirklich wahr” und “Oder!? … Ihr seid so süß. Ich liebe es, dass ihr beiden zusammen seid” oder “Awww, wie süß ist das? Channing Tatum fühlt die Liebe gerade.” Für die Fans der beiden braucht es offensichtlich kein offizielles Paar-Outing.

Das Foto entstand während einer wohlverdienten Erholungspause, die Jessie kürzlich einlegte. Erstmals begegnet waren sich die beiden 2015 während der MTV Movie Awards – damals präsentierte sie Channings Preis für die Best Comedic Performance. Wo sich ihre Wege in den letzten Monaten gekreuzt haben und wie es letztendlich zu ihrer Romanze kam, ist nicht bekannt.

