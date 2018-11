Immer noch kein Liebesgeständnis von Channing Tatum (38)! Der Schauspieler hat sich erst im April von seiner Frau Jenna Dewan (37) getrennt. Mittlerweile soll der Frauenschwarm allerdings schon wieder total verliebt sein – und zwar in Sängerin Jessie J (30). Öffentlich zu ihrer Romanze stehen wollen die beiden aber offenbar noch nicht. Ganz im Gegenteil! Channing tat in einem Interview sogar so, als sei Jessie für ihn eine Unbekannte!

Der "Magic Mike"-Star wird immer wieder bei den Konzerten der "Price Tag"-Interpretin gesichtet. Auch auf seinen Social-Media-Profilen hat der 38-Jährige bereits in den höchsten Tönen von seiner Vielleicht-Liebsten geschwärmt. Auf Jessie angesprochen, reagierte Channing im Mirror-Interview allerdings ganz anders als erwartet: "Was ist das? Wer ist das?", fragte er mit einem Augenzwinkern.

Dabei scheint die neue Beziehung des Hollywood-Stars gerade richtig ernst zu werden. Die 30-Jährige durfte sogar schon Channings kleine Tochter Everly (5) kennenlernen. Das Vater-Tochter-Duo schaute sich Anfang des Monats ein Konzert von Jessie an – und zwar aus dem Backstage-Bereich.

Getty Images Jessie J bei der "Dear Mama: A Love Letter To Moms" - Cocktail Reception

Getty Images Channing Tatum bei der Premiere von "Magic Mike Live" in London

Snorlax/ Marksman/ MEGA Channing Tatum mit seiner Tochter Everly im Disneyland

