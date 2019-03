Eklat in der indonesischen Musikszene! Ob auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder nachmittags im TV – in der westlichen Welt wundert sich niemand, wenn auch am Tag etwas anzüglichere Texte von Musikern zu hören sind. Diese Freiheit aber findet in einer Provinz in Indonesien nun ein abruptes Ende: Songs von Ariana Grande (25), Ed Sheeran (28) und vielen anderen Künstlern dürfen nur noch nachts gespielt und sonst überhaupt nicht gesendet werden!

Jawa Barat ist die bevölkerungsreichste Provinz in Indonesien, knapp 50 Millionen Menschen leben in dieser Region. Dort wurden jetzt von der örtlichen Rundfunkkommission 85 englischsprachige Songs identifiziert, die nur für Erwachsene freigegeben wurden. Der Grund: Sie sollen "pornografische" Inhalte haben, berichtet die britische Daily Mail. Auf der Liste stehen etwa "Shape of You" von Ed, "That’s What I Like" von Bruno Mars (33) und "Love Me Harder" von Ari. Diese Songs dürfen nur noch fünf Stunden pro Tag gespielt werden – zwischen 10 Uhr abends und 3 Uhr morgens.

Die Bevölkerung des mehrheitlich muslimisch geprägten Landes kämpft mit immer mehr solcher Restriktionen. Offiziell ist Indonesien säkular, die Kirche ist also vom Staat getrennt – in der Realität werden die Dinge aber manchmal anders gelöst. Dass Musik, die sich um Obszönitäten, Sex oder Drogen dreht, in die späten Abendstunden verbannt wird, ist nur ein Teil dieser Entwicklung.

Getty Images Ariana Grande bei einem Auftritt im Juni 2018

Anzeige

Getty Images Bruno Mars bei den Billboard Music Awards im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran beim Global Citizen Festival 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de