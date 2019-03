Keinen Monat ist es her, dass Jordyn Woods (21) einen riesigen Skandal ins Rollen brachte. Die ehemals beste Freundin von Kylie Jenner (21) hatte was mit Tristan Thompson (27), dem inzwischen Ex von Kylies Halbschwester Khloe Kardashian (34). Mittlerweile habe Jordyn ihren Fehler eingesehen und scheint sich ihrer einstigen Wahl-Familie wieder annähern zu wollen. Auch ein Post im Netz und eine äußerliche Verwandlung sollen ihr dabei offenbar helfen…

Jordyn war beim Friseur. Während die 21-Jährige sonst gerne ihre lange Mähne zur Schau stellte, präsentiert sie nun via Instagram stolz einen etwa schulterlangen Bob. Doch nicht nur ihre Haare haben sich allem Anschein nach verändert. Zu ihren zwei Schnappschüssen schreibt Jordyn: "Wenn ihr das lest, bedeutet das, Gott hat uns einen neuen Tag gegeben, um aufzuwachen, dankbar und besser zu sein, als wir es gestern gewesen sind." Ob diese harmonischen Worte indirekt an Kylie, Khloe & Co. gerichtet sind?

Zuvor machte Jordyn einen weiteren Schritt auf ihre Ex-BFF zu. Das Reality-Sternchen gab einem von Kylies neuesten Insta-Beiträgen ein Like. Meint ihr Jordyns neuer Haarschnitt wird sie ihrer einstigen Vertrauten wieder näherbringen? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Jordyn Woods und Kylie Jenner, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, März 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de