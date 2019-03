Stehen die Zeichen bei Jordyn Woods (21) und Kylie Jenner (21) wieder auf Versöhnung? Es ist keinen Monat her, als bekannt wurde, dass Jordyn mit Tristan Thompson (27) geknutscht hat – dem mittlerweile Ex von Kylies älterer Halbschwester Khloe Kardashian (34). Von diesem Zeitpunkt an gingen die ehemaligen BFFs getrennte Wege. Startet Jordyn nun jedoch einen Annäherungsversuch? Immerhin hat sie einen von Kylies neuesten Posts geliked…

Auf dem Instagram-Foto sitzt die erfolgreiche Unternehmerin auf dem Boden, trägt ein knappes, weißes Crop-Top und dazu eine Latexhose in knalligem Rot. Jordyn scheint's zu gefallen: Mit einem Double-Tap gab die 21-Jährige Kylie ein Herz für ihren Look. Zwar ist sie nicht die einzige, der Schnappschuss gefällt über fünf Millionen weiteren Fans – doch Jordyns Like sticht wohl am meisten raus und wird vermutlich auch Kylie aufgefallen sein.

Die Funkstille zu ihrer Schwester im Geiste falle Jordyn generell ziemlich schwer. "Sie wünscht sich nichts mehr, als wieder Kylies Freundin zu sein", verriet ein Insider kürzlich gegenüber Hollywood Life. Sie habe ihren Fehler mittlerweile eingesehen und sei drauf und dran, ihn wieder gut machen zu wollen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2019

Instagram / kyliejenner Jordyn Woods und Kylie Jenner

WENN Jordyn Woods, Ex-BFF von Kylie Jenner

