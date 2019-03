Es ist kein Geheimnis, dass Kim Kardashian (38) Stylingprodukte über alles liebt! Die Keeping up with the Kardashians-Ikone hat ihre eigene Kosmetiklinie namens KKW Beauty und ist stets mit perfektem Make-up anzutreffen. Auch ihre 130 Millionen Instagram-Follower versorgt sie regelmäßig mit Schnappschüssen, die ihre Looks gekonnt in Szene setzen. Augenscheinlich konnte sich die 38-Jährige schon im jungen Alter dafür begeistern: Denn am Montag postete Kim ein altes Kindheitsfoto von sich – mit Lippenstift!

Der Bildunterschrift ihres Posts können Kims Follower entnehmen, dass das Pic aus dem Jahr 1986 stammt. Die Beauty war zu diesem Zeitpunkt also gerade einmal sechs Jahre alt. Doch vielen Instagram-Usern sticht sofort ins Auge, wie pink ihre Lippen auf dem Schnappschuss glänzen. Offenbar putzte sich die US-Amerikanerin schon als Kind gerne für die Kamera heraus. Auch die Ähnlichkeit zu ihrer Tochter North (5) verblüfft einige Fans: "Sie sieht auf dem Bild genauso aus wie North." Das süße Kindheitsbild mit dezentem Lippenstift ist auf jeden Fall ein absoluter Web-Hit: Nach wenigen Stunden drückten bereits 2,2 Millionen Fans den Like-Button.

Im Moment konzentriert sich Kim aber wohl mehr auf ihre Familie statt auf ihre Produktlinie, denn ihre Schwester Khloe (34) steht aktuell in den Schlagzeilen und kann ein wenig Rückendeckung gut gebrauchen. Nach dem Skandal um Khloes On-Off-Freund Tristan Thompson (27) und Jordyn Woods (21) ist Kim angeblich extrem sauer auf den Sportler und unterstützt ihre jüngere Schwester, wo sie nur kann.

