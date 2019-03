Haben sie bereits ihr großes Liebesglück gefunden? In der Kuppel-Show Temptation Island testen derzeit vier Pärchen die Treue ihre Partner. Unter anderem mit von der Partie: "Mister Germany" Dominik Bruntner (26). Der Single-Mann begibt sich in die Rolle des Verführers und wirbt um die Gunst der vergebenen Kandidatinnen. Eine davon ist Ex-Bachelor-Teilnehmerin Lisa-Marie Sauer. Hat es zwischen den beiden bereits gefunkt? Vor wenigen Tagen postete Dominik ein Pic mit der schönen Blondine aus einem gemeinsamen New York-Urlaub. Im Interview mit Promiflash äußern sich die beiden nun erstmals zu den Gerüchten!

Dabei erzählt der TV-Hottie: "Wir verstehen uns sehr gut. Da Lisa als Flugbegleiterin arbeitet, habe ich sie spontan nach New York begleitet und wir haben uns ein paar schöne Tage gemacht." Und: Er und Lisa würden sich auf einer Wellenlänge befinden. Auch sonst gerät Dominik regelrecht ins Schwärmen: "Sie ist hübsch, hat einen tollen Charakter. Außerdem ist sie sehr intelligent. Das macht sie noch attraktiver." Die Flugbegleiterin ist offenbar ebenfalls angetan von "Mister Germany". Er sei ein lieber und cooler Typ, sagt sie. Doch wie kam der gemeinsame Trip zustande? "Ich musste beruflich fliegen und hab unsere Single-Jungs gefragt, ob wer mit möchte und Dominik hatte spontan Zeit und Lust", erklärt Lisa.

Auf die Frage, ob sie und Dominik sich auch in Deutschland noch sehen werden, antwortet die brünette Beauty entschlossen: "Ja. Wir haben die erste Folge 'Temptation Island' angeschaut. Und waren den darauffolgenden Tag noch für eine Nacht zusammen in Frankfurt."

RTL / Marie Schmidt Lisa-Marie Sauer, "Bachelor"-Kandidatin 2017

TVNOW / Sergio del Amo Dominik Bruntner, "Temptation Island"-Kandidat

TVNOW / Sergio del Amo Janis Scotti und Ex-Bachelor-Girl Lisa-Marie Sauer, "Temptation Island"-Paar 2019

