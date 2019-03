So hat man ihn noch nie gesehen! In den 90er Jahren wurde der Sänger Gil Ofarim (36) mit seinem Hit "Round 'n' Round" quasi über Nacht berühmt, viele Mädels himmelten ihn an. Danach blieb es lange Zeit ruhig um den Münchner Musiker. Erst 2012 kehrte er in der Gesangs-Show The Voice of Germany zurück auf die Bühne und sang sich bis ins Viertelfinale. Bei Let's Dance begeisterte er 2017 erneut seine Fans. Dabei gehörten die langen Haare stets zu Gils Erscheinungsbild. Jetzt zeigt sich der Hottie mit einem komplett neuen Look – er ließ seine Wallemähne ordentlich stutzen!

"Happy Women Day! Ohne euch geht gar nichts. Danke", schrieb der Sohn von Musiker Abi Ofarim (✝80) nun auf seiner Instagram-Seite und überraschte mit dem dazugehörigen Foto: Zwar trägt er auf dem Bild einen schwarzen Hut, trotzdem zeigt es: Gil hat beim Friseur offenbar ordentlich Haare gelassen, seine längsten Strähnen reichen ihm lediglich noch bis zum Kinn. Läutet der Sänger damit einen neuen Lebensabschnitt ein? Im vergangenen Jahr hatte er die Trennung von seiner Gattin Verena Ofarim bekannt gegeben und musste zusätzlich den Tod seines Vaters verkraften.

Seine Fans zeigen sich über den neuen Style völlig aus dem Häuschen. Ein User schrieb: "Siehst gut aus mit der neuen Haarlänge." Eine andere Nutzerin meinte, dass Gil mit dem neuen Haarchnitt "total süß" aussehe.

WENN Gil Ofarim bei der Lambertz Fine Art calendar 2018-Präsentation

Instagram/gilofarim Gil und Abi Ofarim

Getty Images Gil Ofarim auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

