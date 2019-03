Alte Liebe rostet nicht – und bei niemandem scheint das so zuzutreffen wie bei Chance The Rapper (25), der 2017 mit einem Grammy Award als "Best New Artist" ausgezeichnet wurde. Jetzt freut sich der überaus erfolgreiche Sänger darauf, seine große Liebe Kirsten Corley dieses Wochenende zum Traualtar zu führen – die er bereits im zarten Alter von gerade einmal neun Jahren kennenlernte.

Auf Twitter erinnerte sich der Star an ihre erste Begegnung zurück. Er hatte die kleine Kirsten bei einer Büroparty seiner Mutter das erste Mal gesehen. Dort legte sie mit zwei anderen Mädchen zu einem Lied von Destiny's Child einen Lip-Sync-Auftritt hin. Chance war sofort hin und weg. Als sein Vater ihn aufforderte, wie Michael Jackson (✝50) zu tanzen, traute sich der Neunjährige nicht. "Mein junges Ich war damals ziemlich schüchtern. Das war weder die Zeit noch der Ort. Nicht weil es nicht meine Party war, nicht weil es ihr Moment war, zu tanzen. Nicht einmal, weil ich nervös war, vor so vielen Leuten zu tanzen. Es war, weil ich wusste, dass ich dieses Mädchen heiraten würde." Jetzt wird Chance mit seiner Kirsten auf ihrer Hochzeit tanzen. Er schrieb: "Das ist mein Schicksal."

Chance und Kirsten sind schon seit zwei Jahren glückliche Eltern der kleinen Kensli. Am 4. Juli 2018, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, hatte der Rapper der Mutter seines Töchterchens endlich einen Antrag gemacht.

Splash News Chance the Rapper in L.A.

Instagram / chancetherapper Chance the Rapper mit seiner Verlobten und ihrer gemeinsamen Tochter

Instagram / chancetherapper Chance the Rapper mit seiner Verlobten und ihrer gemeinsamen Tochter Kensli im Disneyland

