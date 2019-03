Verwechslung mit lehrreichem Ausgang! Vor einigen Tagen wollte eine Reporterin von "Birmingham Live" per Tweet Aufmerksamkeit für das Thema Messerdelikte bei dem Politiker Liam Byrne schaffen. Die hätten in der britischen Stadt bedenklich zugenommen. Statt des Politikers verlinkte sie aber versehentlich One Direction-Sänger Liam Payne (25) und der nutzte die Verwechslung, um von einem lebensbedrohlichen Überfall aus seiner Kindheit zu erzählen: Der Musiker wurde als Schüler von einem Messer-Räuber angegriffen.

"Ich wurde mit gezücktem Messer von einem Mann in Bilston angegriffen, als ich 12 Jahre alt war und ich und mein Freund wurden ausgeraubt", eröffnete er am Montag seinen 32,5 Millionen Twitter-Followern. "Glücklicherweise war das alles, was passiert ist und ich und mein Freund sind unbeschadet davongekommen. Nicht jeder hat so viel Glück", schrieb Liam weiter. Er bot weiter an, bei Kampagnen zu helfen, die Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. "Jeglichen Support, den ihr braucht. Ich bin am Start", stellte er klar und fügte dem Tweet noch den Hashtag #Messerdelikte hinzu.

Er richtete sich auch an die potenziellen Täter: "Ein Messer zu besitzen, macht dich nicht zu einem stärkeren Menschen. [...] Es bringt dich in Gefahr. Leg es nieder und werde keine Statistik." Sowohl die Reporterin, als auch der eigentlich adressierte Politiker bedankten sich bei dem "For You"-Interpreten. Liam Byrne twittere: "Von einem Liam zum anderen: Einen Riesendank für diese Botschaft."

