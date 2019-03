Was für eine rührende Geste! Der Tod von Luke Perry (✝52) schockte in der vergangene Woche nicht nur die Filmindustrie. Am Montag starb der Schauspieler und "Riverdale"-Star an den Folgen eines Schlaganfalls – er wurde lediglich 52-Jahre alt. Etliche Weggefährten äußerten gegenüber Lukes Angehörigen ihre Anteilnahme, der Schock über den plötzlichen Tod sitzt immer noch tief. Zum Weltfrauentag meldete sich nun Lukes Tochter Sophie zu Wort – die 18-Jährige schrieb eine Liebes-Erklärung an ihre Mama!

Auf ihrer Instagram-Seite postete Sophie ein Foto mit ihrer Mutter Rachel Sharp und schrieb: "Ihr alle wisst, dass mein Papa ein Superstar ist, aber ich möchte kurz mit euch teilen, dass ich verdammt großes Glück in der Eltern-Abteilung hatte, weil das meine Mama ist. Die außerdem zufällig meine beste Freundin ist. Wow, wie klischeehaft, ich weiß." Ihre Mama würde ihr derzeit unendlich viel Halt geben, sie sei "der Fels in der Brandung für jeden, der in der Familie trauere". Sophie führte weiter aus: "Sie ist die tapferste, süßeste und wunderbarste Frau, die ich oder irgendjemand sonst je getroffen hat."

Bereits kurz nach dem Tod ihres Vaters hatte sich die junge Frau zu Wort gemeldet. "In der vergangenen Woche ist viel bei mir passiert. Alles geschah so schnell", postete sie. Von der öffentlichen Anteilnahme zeigte sie sich überwältigt.

Instagram / lemonperry Luke Perry mit seiner Tochter Sophie, 2018

Instagram / lemonperry Luke Perry mit seiner Tochter Sophie

Instagram / kjapa Luke Perry, Schauspieler

