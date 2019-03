Trauriges Familientreffen! Für alle Fans von Luke Perry ist es sicherlich noch ein Schock: Der Beverly Hills, 90210-Star ist am vergangenen Montag nach einem Schlaganfall völlig unerwartet verstorben. Der Schauspieler ist gerade einmal 52 Jahre alt geworden. Für seine Familie ist das natürlich eine schreckliche Tragödie. Ausgerechnet Lukes Ex-Frau Rachel Sharp und seine Verlobte Wendy Madison Bauer spenden sich nun gegenseitig Trost: Sie trafen sich zusammen mit Lukes Sohn Jack zum Abendessen!

Diese Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen das ungewöhnliche Familientreffen. Die drei wurden am Samstagabend vor einem Restaurant in Los Angeles abgelichtet. Lukes Tochter Sophie war das einzige Mitglied der Patchwork-Familie, das bei dieser Zusammenkunft fehlte. Nach den Schnappschüssen zu urteilen, herrscht zwischen Ex Rachel und Lukes neuer Liebe Wendy keine dicke Luft. Ganz im Gegenteil! Die beiden Frauen wirkten bei dem Dinner geradezu vertraut miteinander.

Ob Lukes Liebsten sich bei diesem Abendessen nur gegenseitig trösten wollten oder ob bei dieser Gelegenheit auch Details zur Beerdigung des Riverdale-Darstellers besprochen wurden, ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll Luke in den nächsten Tagen im Forest Lawn Friedhof in Los Angeles beigesetzt werden.

Getty Images Luke Perry und seine Freundin Wendy Madison Bauer im April 2017

Getty Images/Brenda Chase Luke Perry mit seiner damaligen Ehefrau Rachel Sharp und Töchterchen Sophie, 1998

MEGA Luke Perry mit seinem Sohn Jack 2008

