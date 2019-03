Ist Kim Kardashian (38) eine Stilikone oder ein wandelnder Fehlgriff? Das scheint zurzeit so etwas wie die Gretchenfrage der Modewelt zu sein. Denn mit ihren extravaganten Outfits begeistert die Reality-Queen eine ganze Reihe von Bewunderern, schart aber zugleich auch viele Kritiker um sich. Nun äußerte sich jemand, der die Antwort kennen muss: Anna Wintour (69), die Chefredakteurin der Bibel aller Modegläubigen. In einem Statement beurteilte die Vogue-Legende Kims Look höchst offiziell und aus der Sicht einer Expertin!

In ihrer wöchentlichen Serie Go Ask Anna beantwortet die Chefredakteurin der Vogue jeweils einige Fragen ihrer Fans. Angesprochen auf den Style von Kim K. vertrat sie in der aktuellen Folge diesen Standpunkt: "Ich persönlich bewundere, wie sie in ihrem Kleidungsstil etwas minimaler und ein bisschen bedeckter geworden ist." Trotz der dunklen Sonnenbrille und einer ernsten Haltung konnte sich die 69-Jährige bei ihren Worten ein kleines Lächeln nicht verkneifen.

Möglicherweise wurde Annas Antwort bereits vor dem 17. Februar aufgezeichnet. Denn noch an diesem Tag präsentierte sich Kim bei den fünften Hollywood Beauty Awards in Los Angeles in einem Outfit, welches alles andere als bedeckt war: Ein Kleid im Cut-Out-Look, welches der Öffentlichkeit äußerst tiefe Einblicke gewährte!

Getty Images Anna Wintour bei den Evening Standard Theatre Awards 2018

MEGA Chris Appleton und Kim Kardashian in Los Angeles

FayesVision/WENN.com Kim Kardashian im Februar 2019

