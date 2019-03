Ein großer Schritt für Elena Miras (26) und Mike Heiters Kleinfamilie! Seit August 2018 gehen die Reality-Stars nun schon zu dritt durchs Leben. Ihre kleine Tochter Aylen ist der ganze Stolz der einstigen Love Island-Kandidaten – jeder Meilenstein ihrer Prinzessin, wie ihr allererstes Weihnachten und Silvester, ist für die jungen Eltern etwas ganz Besonderes. Auch Aylens erste große Reise erfüllt Elena und Mike jetzt mit Stolz!

Via Instagram postet die Mama aktuell regelmäßig Updates aus ihrem Dubai-Urlaub. Mit den meisten Kleinkindern wäre allein der circa achtstündige Flug von ihrem Wohnort Essen in die arabische Großstadt eine mächtige Herausforderung gewesen – doch nicht mit Aylen! Sie zeigte ihr sonniges Gemüt: "Wir haben die Reise super gemeistert", freute Elena sich unter einem Schnappschuss mit ihrem Strahle-Kind im Flieger. Auch in weiteren Kommentaren zu den Urlaubsbildern, die ihre Tochter zeigen, kam der Reality-TV-Star gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Elenas Fans staunen nicht schlecht, wie gut sie und Mike eine derart große Unternehmung mit Baby handeln: "Wow, ihr macht das echt toll – alle drei!", schreibt ein begeisterter Follower in den Kommentaren. Hättet ihr gedacht, dass ihr Mega-Trip bisher so reibungslos verlaufen ist? Stimmt ab!

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, März 2019

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiters Tochter Aylen, März 2019

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de