Sie wagen einen neuen Schritt in ihrer Beziehung! Elena Miras (26) und Mike Heiter lernten sich 2017 in dem Kuppelformat Love Island kennen. Gefunkt hat es erst kurz nach der Ausstrahlung. Seitdem schweben die beiden – trotz kleiner Krisen – auf Wolke sieben. Im August erblickte dann ihr Töchterchen Aylen das Licht der Welt. Doch trotz gemeinsamen Nachwuchs führte die kleine Familie eine Fernbeziehung – bis jetzt: Mama und Baby ziehen nun zu Mike nach Deutschland, aber nur vorübergehend!

Elena und Aylen lebten bisher in Zürich, der stolze Papa in Essen. Das heißt, das Paar trennte stolze 850 Kilometer. Aber damit ist nun Schluss. "Wir wagen den Schritt! Es ist bald so weit. Aylen und ich ziehen für ein Jahr nach Deutschland. Ich freue mich auf diesen neuen Abschnitt", teilte die Schweizerin ihren Fans via Instagram mit. Andererseits sei sie sehr traurig, denn sie werde ihre Familie und ihre Freunde sehr vermissen. Aber die Trennung ist ja nur vorübergehend, denn die 26-Jährige hat noch immer den Wunsch, dass ihr Kind in der Schweiz aufwächst.

Doch für die nächsten zwölf Monate ist Deutschland das neue Zuhause für das Mutter-Tochter-Duo. Und momentan sind Mike und seine Freundin mitten im Umzugsstress. In ihrer Instagram-Story gibt die Latina ihren Followern ein Update: "Wir gehen jetzt gleich zu Mike und holen noch ein paar Sachen aus seiner Wohnung, denn der hat noch keine Sachen hier. Dann muss die eine Wand noch gestrichen werden und dann muss ich anfangen einzuräumen." Am Abend ist dann wenigstens schon mal der Kleiderschrank ihrer kleinen Prinzessin gefüllt.

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, Reality-TV-Stars

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mike Heiter und ihr Baby Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, Januar 2019

