Bestätigt das etwa die angespannte Stimmung zwischen den britischen Royal-Paaren? Seit Monaten halten sich die Gerüchte, dass zwischen Herzogin Kate (37) und ihrer Schwägerin Herzogin Meghan (37) dicke Luft herrschen soll. Obwohl es diesbezüglich bereits ein Dementi des Kensington Palastes gegeben hatte, wirkten die Frauen bei öffentlichen Veranstaltungen zuletzt eher angespannt – und auch ein aktueller Auftritt sorgt für Spekulationen: Denn zu den Feierlichkeiten des Commonwealth Day in London erschienen Kate und Meghan, anders als im vergangenen Jahr, getrennt voneinander!

Neue Bilder zeigen beide Frauen mit ihren Männern Prinz William (36) und Prinz Harry (34) auf dem Weg in die Westminster Abbey, in der ein Gottesdienst zu Ehren des Festtages stattfand. Während Kate in einer farblich abgestimmten Kombi aus knallrotem Mantel, Kleid, Fascinator und Pumps erschien, glänzte Meghan in weißer Kleidung und dunklen Schuhen. Obwohl die Herzoginnen den Paparazzi ein selbstbewusstes Lächeln schenkten, blieb den echten Royal-Fans eines nicht unbemerkt: Noch 2018 waren die vier gemeinsam bei dem Event erschienen – in diesem Jahr kamen sie statt als "Fabulous Four" als Duos.

Ob Kate und Meghan die erneuten Gerüchte wegen ihres getrennten Auftretens bereits kommen sahen? Im Inneren der Kirche angekommen begrüßten die Herzoginnen sich vor den Linsen der Fotografen mit einer liebevollen Umarmung inklusive Wangenkuss – von Streitigkeiten keine Spur.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day 2019 in London

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle, Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William am Commonwealth Day 2018 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate beim Commonwealth Day 2019 in London

