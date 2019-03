Jessica Alba (37) ist absolut stolz auf ihren Nachwuchs! Erst kürzlich wurde die Schauspielerin mit einer Tasche gesehen, auf der die Namen ihrer drei Kinder abgedruckt wurden: Honor (10), Haven (7) und Hayes (1). Die stolze Mami teilt immer wieder Fotos ihres Nachwuchses auf Instagram – und nun ist die Liebe zu den Kids für Jessica wahrlich unter die Haut gegangen: Denn sie hat sich drei Tattoos in deren Namen stechen lassen.

Es ist ein schlichtes Motiv, dass sich Jessica für die ewige Erinnerung auf ihrem Körper ausgesucht hat. Auf Instagram postete sie ein Foto mit Tätowierer Dr. Woo vom "Hideaway at Suite X"-Studio in Los Angeles, der ihren linken Arm verschönerte – mit drei grazilen Sternenbildern. Diese stehen für die Sternzeichen ihrer Kinder: Zwillinge, Löwe und Steinbock.

Es sind nicht die ersten Tattoos, die den Körper der schönen Schauspielerin schmücken. Doch im Nachhinein sei sie nicht sonderlich glücklich über manche der Entscheidungen, die sie in Sachen schwarzer Tinte getroffen hat. "Etwas, dass für dich in jüngerem Alter Bedeutung hat, wird fünf Jahre später nicht mehr von Bedeutung für dich sein", verriet sie 2016 dem Portal Allure. "Ich habe ein paar Tätowierungen. Ich fahre nicht mehr so auf sie ab wie damals."

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Tätowierer Dr. Woo

Instagram / Jessicaalba Jessica Alba mit ihren Kindern Haven, Hayes und Honor (v.l.)

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

