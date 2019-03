Ehrgeiz, Durchhaltevermögen und Disziplin hat sie schon mal – doch hat Sabrina Mockenhaupt (38) auch Rhythmus im Blut? Ab kommendem Freitag können sich die Let's Dance-Zuschauer selbst davon überzeugen, wie sich die Langstreckenläuferin auf dem Tanzparkett schlagen wird. Absolutes Neuland für die Sportlerin, die mit Tanzen bislang noch nichts am Hut hatte! Das wird sich nun ändern – doch als echte Kämpfernatur lässt sich Sabrina von der neuen Herausforderung nicht beeindrucken.

Mit ihren 38 Jahren blickt Mocki – so wird sie liebevoll von ihren Fans genannt – auf beeindruckende Erfolge zurück: Mit 16 begann ihre steile Karriere, mittlerweile ist sie 45-fache deutsche Meisterin im 3000-, 5000- und 10.000-Meter-Lauf und nahm an insgesamt drei Olympischen Spielen teil. Ob sie auch bei "Let's Dance" Chancen aufs Treppchen hat? Muffensausen wird sie jedenfalls schon mal nicht davon abhalten! "Angst bremst einen, deshalb habe ich keine Angst. Ich freue mich auf das Unerwartete und dass ich auch mal in eine ganz andere Welt eintauchen darf", verriet sie im Interview mit Promiflash.

Sabrina ist hartes Coaching gewöhnt – doch in puncto Tanzen bringt sie keinerlei Vorerfahrung mit: "Ich habe sehr wenig Stabilität, bin steif wie ein Bock, habe bisher sehr einseitig trainiert. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung für mich." Besonders auf den Quickstepp sei sie gespannt, da der Tanz auch für sie als Ausdauer-Athletin kein Zuckerschlecken sein wird.

Sabrina im Überblick:

Name: Sabrina Mockenhaupt

Alter: 38

Wohnort: Metzingen

Beruf: Läuferin

