Was für ein entspanntes, glückliches Trio! Seit Anfang Februar sind Sophia Vegas (31) und Daniel Charlier Eltern eines Mädchens: Die kleine Amanda Jaqueline Charlier trat am 3. Februar in das Leben der Reality-Darstellerin und ihres Partners. Nachdem das Paar vor Kurzem – von mächtig viel Kritik begleitet – den ersten Urlaub ohne Baby verbrachte, sind die drei nun wieder vereint: Fotografen lichteten Sophia und Daniel erstmals mit ihrer Amanda gemeinsam in Los Angeles ab!

Abgesehen von den Schnappschüssen, die die 31-Jährige auf ihren eigenen Online-Accounts teilt, sind diese Bilder die ersten, die Paparazzi von dem Trio gemacht haben. Die frischgebackenen Eltern strahlten und schienen es in vollen Zügen zu genießen, wieder Zeit mit ihrem Töchterchen verbringen zu können – dabei trug Sophia natürlich wieder ihre geliebten High Heels. Daniel wurde mit einem besonders breiten Grinsen geknipst, als er die kleine Amanda ins Auto bugsierte.

Ob diese neuen Aufnahmen die Fans der Blondine beruhigen können? Als Sophia und Daniel vier Wochen nach der Geburt ihrer Maus auf Reisen gingen, hagelte es Kritik für die beiden. "Ich finde das absolut total in Ordnung, dass man sich ein paar Tage zurückzieht und sagt 'Okay, jetzt brauche ich mal eine Auszeit'. Was nicht wirklich eine Auszeit ist, weil er Geburtstag hatte. Das ist also ein Geburtstags-Trip", hatte die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin damals gegenüber RTL.de Stellung genommen.

KAT / MEGA Daniel Charlier, Sophia Vegas und Tochter Amanda (im Kinderwagen) im März 2019

Anzeige

KAT / MEGA Daniel Charlier mit Tochter Amanda

Anzeige

KAT / MEGA Sophia Vegas (r.) mit Daniel Charlier und Tochter Amanda Jaqueline

Anzeige

KAT / MEGA Daniel Charlier und Sophia Vegas mit Tochter Amanda im Kinderwagen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de