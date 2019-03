Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Channing Tatum (38) und Jessie J (30) ihre Liebe endlich öffentlich bestätigen! Dating-Gerüchte um den Schauspieler und die Sängerin machten erstmals im Oktober 2018 die Runde. In den vergangenen Wochen streuten die zwei dann selbst fleißig Hinweise, dass es offenbar ernst zwischen ihnen ist. Nun lichteten Fotografen das Duo erstmals gemeinsam auf einem Flughafen in London ab!

Nachdem der 38-Jährige und die acht Jahre jüngere Musikerin bereits in Los Angeles zusammen gesichtet wurden, gibt es nun auch Fotos der beiden, die Daily Mail vorliegen: Am Mittwoch wurden sie auf dem Heathrow Airport der britischen Hauptstadt geknipst. Channing und Jessie wirken bestens gelaunt, unterhalten sich angeregt und ziehen auf dem Weg zu ihrem Wagen lässig gekleidet ihr Gepäck hinter sich her. Ganz gentleman-like hilft das Muskelpaket seiner reizenden Begleitung dann, die Koffer ins Auto zu hieven.

Auch, wenn diese Aufnahmen die ersten gemeinsamen Bilder des Star-Duos sind, gab es zuvor schon Schnappschüsse, die ihre enge Verbindung bewiesen. So wurde Channing bereits vor der Wohnung des Popstars in London fotografiert und Jessie wurde nach dem Besuch einer seiner "Magic Mike"-Shows abgelichtet.

Tibrina Hobson/Getty Images Jessie J, Musikerin

Getty Images Channing Tatum bei der "Smallfoot"-Premiere

Getty Images Jessie J bei einem Konzert im November 2017

