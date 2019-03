Wurde nun endlich der Name des Mini-Carpendales enthüllt? Wayne (41) und Annemarie Carpendale (41) führen bereits seit über elf Jahren eine glückliche Beziehung. Im vergangenen Mai kam schließlich der erste gemeinsame Nachwuchs der Turteltauben zur Welt. Aus den Namen ihres Sohnemanns machen die beiden TV-Stars jedoch ein Geheimnis – bis jetzt: Hat Wayne nun etwa den Namen des kleinen Jungen verraten?

Der Schauspieler und seine Gattin sind frisch aus dem Urlaub zurück, da packt ihn bereits wieder das Fernweh. Der 41-Jährige postete ein neues Foto auf Instagram, das ihn mit seiner kleinen Familie während eines Sonnenuntergangs auf Hawaii zeigt: "Annie, Mads und Papa Schlumpf vermissen dich jetzt schon", kommentiert er den Schnappschuss. Moment mal – Mads? Fans sind sich sicher: Das ist der Name des kleinen Mannes in der Mitte des Fotos! In den Kommentaren zeigen sie sich erfreut über diese Wahl: "So süß, toller Name“, meint beispielsweise ein User.

Annemarie postete dasselbe Foto auf ihrem Account und nannte ihren Sohn ebenfalls Mads. Verkünden die Eltern damit nun tatsächlich den Namen ihres Sprösslings – oder handelt es sich nur um eine Abkürzung des bekannten Kosenamens "Hosenmatz" in einer speziellen Schreibweise? Es wäre jedenfalls nicht der erste Namens-Wirrwarr, den diese Bezeichnung auslöst: Webstar Tobias Wolf soll im vergangen Oktober den Namen von Bianca (26) und Julian Claßens (25) Sohn in einem YouTube-Video verraten haben, nachdem er den Kleinen als "Matz" bezeichnet hatte – schnell stellte sich jedoch heraus, dass es sich nur um einen Spitznamen handelte.

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn im Maui-Urlaub

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn auf Hawaii, 2019

Anzeige

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale, 2015 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de