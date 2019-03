Louis Tomlinson (27) muss nun den zweiten schweren Schicksalsschlag innerhalb seiner Familie verkraften! Seine Schwester Félicité verstarb am Mittwoch an einen Herzinfarkt – sie wurde nur 18 Jahre alt. Bereits vor drei Jahren verlor die Mutter der beiden den Kampf gegen Leukämie. Am 7. März veröffentlichte der One Direction-Star einen Song über sie – Félicité äußerte sich nur wenige Tage vor ihrem Tod zu "Two Of Us"!

Noch am Sonntag stand die Influencerin ihren Fans auf Instagram Rede und Antwort und verriet, wie ihre erste Reaktion auf die neue Single des 27-Jährigen war: "Ich weinte mir die Augen aus auf der Rückseite meines Ubers, aber ich liebe das Lied. Es hat mich mit Hoffnung erfüllt." Der Tod ihrer Mutter schweißte Louis und Halbschwester Félicité zusammen – sie trafen sich regelmäßig in London. Auf die Frage, ob sie stolz auf ihren Bruder sei, meinte sie: "Mehr, als ich ausdrücken kann."

Mit Félicités Tod bekommt die Ballade nun traurige Aktualität. Eine Zeile des Liedes lautet: "Du wirst nie wissen, wie sehr ich dich vermisse. An dem Tag, als sie dich mitgenommen haben, wünschte ich, ich wäre es." Es handelt sich dabei um die erste Single, die bei seinem neuen Label Arista Records erschien.

