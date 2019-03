Clueso (38) hat seinen Look verändert, aber das Ergebnis stößt in seiner Community auf wenig Begeisterung! Eigentlich gilt der Sänger als Mädchenschwarm: Seine bittersüßen Texte von Liedern wie "Chicago" oder "Gewinner" gehen den Fans unter die Haut, sein Blick bringt Herzen zum Schmelzen. Die wallenden braunen Haare des 38-Jährigen haben sicher auch in dem einen oder anderen Groupie das Bedürfnis geweckt, mit den Fingern einmal durchzuwuscheln. Wer diesen Wunsch hegt, sollte jetzt ganz stark sein: Der Star hat sich von seiner Mähne getrennt!

Auf Instagram präsentiert Clueso seine neue Kurzhaar-Frisur mit Schlafzimmer-Blick und Pelzmantel. Trotz etlicher Likes unter dem Schnappschuss können sich einige Follower mit diesem Style nicht anfreunden. Einer kommentiert das Bild: "Oh mein Gott, wo sind die schönen Haare hin?" Zahlreiche andere User schließen sich dieser Meinung an.

Der Musiker ist übrigens nicht der Einzige, der neulich Haare gelassen hat. Germany's next Topmodel-Kandidatin Justine musste sich beim großen Umstyling von ihren langen braunen Haaren verabschieden. Ihr wurde ein blondierter Pixie-Cut verpasst – und zwar nicht ganz freiwillig! Für die Chance, als Model groß rauszukommen, wäre die 19-Jährige allerdings auch weitergegangen: "Ich hätte mir auch eine Glatze schneiden lassen."

JOHN MACDOUGALL / AFP / Getty Images Clueso 2014 in Berlin

Pascal Le Segretain/Getty Images Sänger Clueso bei der Berlinale 2016

Instagram / justinekli GNTM-Kandidatin Justine

