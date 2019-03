Lucas Cordalis (51) ist hoch motiviert! In den vergangenen Wochen hatte der Musiker eine unangenehme Zeit durchleben müssen: Sein berühmter Vater und Schlagerstar Costa Cordalis (74) musste wegen eines Schwächeanfalls in einer Klinik behandelt werden. Inzwischen geht es dem gebürtigen Griechen aber wieder besser – und auch sein Sohnemann zeigte sich bei Schlag den Star jetzt happy und top vorbereitet auf seinen Fight!

Schon nach seinen ersten Schritten ins TV-Studio konnte man dem Mann von Daniela Katzenberger (32) deutlich ansehen: Er will den Sieg! Auf die Nachfrage von Moderator Elton (47), wie es denn seinem Vater nach dem Krankenhaus-Drama gehe, antwortete Lucas mit einem entspannten Grinsen: "Es geht ihm wieder gut!" Und auch seine Gattin konnte im Publikum strahlen – und ihren Partner beim ersten Spiel gegen Gegner Paul Janke (37) unterstützen.

Eben der hatte es nämlich gar nicht so leicht mit seinem Gegenüber: Schon im ersten Match konnte der ehemalige Bachelor sich kaum gegen Lucas behaupten. Nach fünf aufreibenden Runden in einem spannenden Kampf mit übergroßen "Wattestäbchen" musste Paul sich schlussendlich knapp geschlagen geben – der erste Punkt ging an seinen Konkurrenten.

P.Hoffmann/WENN.com Lucas und Costa Cordalis beim Charity-Konzert "Goodbye Jens – Party-Stars halten zusammen"

ProSieben Lucas Cordalis und Paul Janke

Christian Alsan Paul Janke, wurde durch "Der Bachelor" bekannt

