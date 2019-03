Am Freitagabend wurden die Tanzpaarungen der diesjährigen Let's Dance-Staffel bekannt gegeben. In den ersten Gruppentänzen kristallisierte sich schnell heraus, wer mit wem gut harmonieren könnte. So auch bei Nazan Eckes (42) und Profitänzer Christian (40) Polanc. Die beiden waren in der Show von Anfang an Feuer und Flamme füreinander – und wie die Macher von "Let's Dance" es wollten, bilden sie nun auch ein Paar. Aber was denkt Nazan eigentlich wirklich über ihren neuen Partner auf Zeit an ihrer Seite?

Via Instagram ließ die Moderatorin erahnen, wie erleichtert sie nach der Kennenlernshow ist – dass ihr dabei auch noch Christian als Coach zugeteilt wurde, war das i-Tüp­fel­chen. "Mega, dass ich mit Christian tanzen darf. Kenne ihn noch aus alten 'Let's Dance'-Zeiten. Der strenge Meister wird mich da durchpeitschen", schrieb die 42-Jährige zu einem Selfie mit ihrem neuen Mentor. Gleich morgen früh starte das Duo mit der ersten Trainingseinheit.

Bereits im Vorfeld machte Nazan deutlich, was ihr die Teilnahme an der Show bedeutet. "Es ist eine einmalige Chance. Wenn man gerne tanzt, wenn man sportlich ist und dann noch Lust hat auf so eine Show, dann gibt es nichts Besseres", erzählte die zweifache Mama im Gespräch mit RTL.

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes, Moderatorin

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes und Christian Polanc nach der Kennenlern-Show von "Let's Dance" 2019

Getty Images Evelyn Burdecki und Nazan Eckes bei "Let's Dance" 2019

