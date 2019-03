Er hat eine Schwäche für schöne Frauen! Seit vergangenem Frühjahr wurde Vito Schnabel (32) regelmäßig mit Amber Heard (32) gesichtet. Etwas Ernstes schien es zwischen ihnen jedoch nicht zu sein: Immer wieder wurden beide flirtend in anderer Begleitung erwischt. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die Schauspielerin knutschend mit einem neuen Mann an ihrer Seite – auch den Kunsthändler scheint es nun richtig erwischt zu haben: Bei seiner neuen Flamme handelt es sich um ein deutsches Model!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Kunsthändler mit einer Brünetten im vertrauten Umgang vor einem Restaurant in New York. Bei der unbekannten Schönheit handelt es sich um Denise Schäfer – ein aufsteigendes Model. Vito und seine 25-jährige Begleitung genossen den engen Kontakt zueinander. Sie schauten sich in die Augen, lachten zusammen und berührten sich immer wieder zärtlich.

Filmliebhabern könnte Denise bekannt vorkommen – 2018 stand sie neben Jennifer Lopez (49) und Vanessa Hudgens (30) in der Komödie "Manhattan Queen" vor der Kamera. Sind diese Aufnahmen nun der Beweis dafür, dass die Beziehung zwischen Vito und Amber endgültig passé ist, oder handelt es sich erneut nur um einen lockeren Flirt? Erfahrung mit deutschen Models hat der 32-Jährige jedenfalls bereits: Von 2014 bis 2017 war er mit Heidi Klum (45) liiert.

Instagram / deniseschaefer Denise Schäfer, Model

WENN Vito Schnabel unterwegs mit Amber Heard, Juni 2018

Getty Images Vito Schnabel und Heidi Klum bei einem Event, 2015

