Die Schlagzeilen um Paris Jackson (20) nehmen einfach kein Ende. Am Samstagabend hatte eine Meldung eines US-amerikanischen Nachrichtenportals für große Aufregung gesorgt: Das Newsportal hatte berichtet, die Tochter von Michael Jackson (✝50) sei wegen eines Suizidversuchs in eine Klinik eingewiesen worden. Kurz darauf erklärte das Model diese Behauptungen aber für falsch – und versicherte, es gehe ihr gut. Nun könnten neue Informationen jedoch Licht ins Dunkel der Geschichte bringen: Denn Paris soll vor Veröffentlichung der Schreckens-Story in ärztlicher Behandlung gewesen sein.

Wie eine der Blondine nah stehende Quelle nun gegenüber People offenbarte, habe die 20-Jährige nur kurz vor der schockierenden Meldung tatsächlich einen Doktor aufgesucht: "Paris hatte heute Morgen einen Unfall, der medizinische Versorgung benötigte. Sie ist jetzt zu Hause und es geht ihr gut!" Eine zweite Quelle lässt vermuten, dass zwischen diesem Fall und einem weiteren eine falsche Verbindung gezogen worden sein könnte: Ein Beamter des Los Angeles Police Departement berichtete, die Polizei habe am Samstagmorgen auf den Anruf eines Krankenwagens reagiert, der wegen eines Selbstmordversuchs eingegangen sei, und bei dem das Opfer ins Krankenhaus transportiert worden sei – aber ob es sich bei der Gegend, aus der der Notruf gekommen war, um Paris' Wohngegend handelt, ist nicht bekannt.

Paris selbst hatte sich kurz nach Bekanntwerden der dramatischen Geschichte zu Wort gemeldet und ihren Fans damit große Sorgen genommen. "F*ckt euch, ich chille hier wie Bob Dylan", hatte sie in einer Instagram-Story zu einem Selfie geschrieben, auf dem sie die Augen anscheinend genervt verdrehte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

