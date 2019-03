Schwere Anschuldigungen einer Insiderin! Im Zuge der Veröffentlichung der HBO-Dokumentation "Leaving Neverland", in der zwei Männer aussagen, als Kinder von Michael Jackson (✝50) über Jahre hinweg missbraucht worden zu sein, meldete sich nun auch eine frühere Angestellte des King of Pop zu Wort. Sie behauptet: Michael soll seine Ehefrau Lisa Marie Presley (51) lediglich benutzt haben, um Zugriff auf die Rechte von Elvis Presleys (✝42) Songs zu bekommen.

1994 hatte der Ausnahmekünstler die Tochter von Elvis geheiratet – beide traten sogar freizügig im Video zu "You Are Not Alone" auf. Michaels persönliches Dienstmädchen Adrian McManus erklärte nun jedoch laut der News-Seite Mirror: "Sie wurde zum Narren gehalten." Die Angestellte glaube nicht, dass der Musiker Lisa jemals geliebt habe. Sie sagte aber auch: "Ich hatte das Gefühl, dass Lisa wirklich etwas für Michael empfand."

Michael soll demnach eine Notiz in seinem Schlafzimmer gehabt haben, auf der geschrieben stand, dass er die Rechte zum Songkatalog von Elvis bekommen wolle. Wirkliche Intimität sei bei dem Paar nie festzustellen gewesen. Seine Frau habe auch nie im Schlafzimmer des Sängers übernachten dürfen – ihr sei stets ein Gästezimmer zugewiesen worden: "Sie hatten eine seltsame Beziehung."

Getty Images Michael Jackson und Lisa Marie Presley 1994

Getty Images Michael Jackson, King of Pop

Getty Images Lisa Marie Presey und MIchael Jackson 1995

