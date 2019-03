Hängt bei den Biebers doch nicht der Haussegen schief? In den letzten Wochen sorgten zahlreiche Gerüchte um Hailey (22) und Justin (25) für Aufsehen: Angeblich soll das Model die schnelle Eheschließung mit dem Musiker bereuen und unbedingt aus dieser ausbrechen wollen. Zudem heizten eindeutige Zank-Aufnahmen der beiden die Spekulationen weiterhin an. Steht die Liebe also bald vor dem Aus? Die 22-jährige Blondine macht sich über eine angebliche Krise einfach nur lustig!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Beauty bei ihren Fans mit eindeutigen Zeilen zu Wort: "Glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest." Um ihre Belustigung über die von den amerikanischen Medien anscheinend aufgebauschte Geschichte zu untermauern, postete sie noch einige lachende Smileys hinzu. Nach diesen Zeilen ist wohl klar: Die beiden stehen nach wie vor zueinander!

Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für das frischgebackene Ehepaar. Justins Depressionen sollen die Liebe der beiden stark strapaziert haben. Dem Gemütszustand des 25-Jährigen soll nun ein Profi helfen – der "Baby"-Interpret hat sich in Therapie begeben.

Getty Images Hailey Bieber, Model

WENN Justin und Hailey Bieber

WENN Hailey und Justin Bieber

