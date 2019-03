Von ihr ist man auch eigentlich nichts anderes gewohnt! Bei den diesjährigen Daily Front Row Fashion Awards zog Model Rosie Huntington-Whiteley (31) wieder einmal sämtliche Blicke auf sich. Ob im roten Feder-Kleid oder im sexy Leder-Look – die Schauspielerin hat in der Vergangenheit bereits des Öfteren bewiesen, dass sie im Grunde alles tragen kann. Bei der Preisverleihung in Beverly Hills überzeugte sie nun, in einer glamourös-lässigen Kombination aus Kleid und Hose!

In ihrem asymmetrischen, dunkelroten Off-Shoulder-Kleid, das Rosie mit einer schlichten schwarzen Hose und Riemchensandalen kombinierte, legte die Unternehmerin am vergangenen Sonntag nicht nur auf dem roten Teppich einen atemberaubenden Auftritt. Die 31-Jährige durfte auf der Bühne auch selbst eine Laudatio auf einen ihrer Lieblingsdesigner halten. Das Event des Modemagazins The Daily Front Row, fand in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt und ehrte erneut visionäre Künstler aus der Fashion-Branche.

Auf Accessoires verzichtete Rosie an diesem Abend größtenteils. Ein Schmuckstück durfte bei ihrem großen Auftritt aber dennoch nicht fehlen: ihr Verlobungsring. Bereits seit mehr als zwei Jahren sind Rosie und ihr Langzeitfreund Jason Statham (51) inzwischen schon verlobt. Mit dem Heiraten haben es die Eltern eines kleinen Sohnes allerdings nach wie vor nicht eilig, wie das Model erst vor Kurzem in einem Interview betonte.

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley in Kalifornien, 2019

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley in Beverly Hills, März 2019

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham im Februar 2019 in Beverly Hills

