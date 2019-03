Evelyn Burdecki (30) macht seit vergangenem Freitag als Kandidatin das Tanzparkett von Let's Dance unsicher. Beim großen Kennenlernen bekam sie den Show-Neuling Evgeny Vinokurov als Tanzpartner zugeteilt – und ist überglücklich! Schließlich hatte sich Evelyn bereits im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, mit wem sie am liebsten über die Tanzfläche wirbeln würde. Sie musste nicht lange überlegen: Evgeny war von Anfang an ihr Wunschpartner!

Vor der Show verriet die amtierende Dschungelkönigin im Gespräch mit RTL Exklusiv, was an Evgeny so besonders ist: "Als wenn so ein Strom von meinem Arm in seinen geht – also der wäre schon klasse!" Es scheint, als habe Evelyn den richtigen Riecher gehabt: Ihr 28-jähriger Wunschpartner tanzt seit seinem sechsten Lebensjahr und hat bereits mehrere Trophäen vorzuweisen. 2007 wurde er zusammen mit seiner Partnerin Christina Luft (29), die ebenfalls Profitänzerin bei "Let's Dance" ist, Deutscher Meister Jugend im Standard und 2016 erreichten die beiden den 4. Platz in der Weltmeisterschaft Show Dance Latein. 2017 sind Evgeny und Christina jedoch beruflich wie privat getrennte Wege gegangen.

Ob Evelyn eigentlich auch abseits der Tanzfläche ein Auge auf Evgeny geworfen hat? Laut eigener Aussage könne sie sich keine Romanze mit dem Profitänzer vorstellen. Die Promiflash-Follower hingegen schon: Laut Umfrage (Stand 18. März, 12:09) glauben 62,1 Prozent (1.264 Stimmen), dass es trotzdem zwischen den beiden funken könnte. Die Minderheit mit 37,9 Prozent (771) auf der anderen Seite spricht sich ganz klar dagegen aus.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki nach der Kennenlern-Show von "Let's Dance" 2019

ActionPress Evelyn Burdecki bei der Medienboard Party 2019 im Rahmen der 69. Berlinale in Berlin

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2019

