Sie wagen den nächsten Schritt! Nach seiner zehnjährigen Ehe mit Jennifer Garner (46) datete Ben Affleck (46) die TV-Produzentin Lindsay Shookus (38). Doch nach einem Jahr zerbrach die Beziehung 2018 dann doch. Es hieß, das Paar schaffe es einfach nicht, Familie, Jobs und Liebe miteinander zu verbinden und auch der Alkoholrückfall des Batman-Stars spielte bei der Trennung angeblich eine große Rolle. Doch wie es scheint, ist ihre Liebe nie erloschen und sogar wieder neu aufgeflammt!

Die beiden haben wieder zueinander gefunden und laut In Touch Weekly möchte Ben Lindsay dieses Mal auch für immer halten. Eine Quelle verriet dem Magazin: "Jetzt, wo er trocken ist und sie ihm eine zweite Chance gegeben hat, möchte er sie nicht noch einmal gehen lassen und hat sie gefragt, ob sie bei ihm einzieht." Da der Schauspieler seit sechs Monaten keinen Tropfen angerührt hat, könne sich die TV-Produzentin eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Jedoch wolle sie nichts überstürzen!

"Sie liebt Ben und sie will, dass die Beziehung funktioniert. Aber sie ist noch nicht bereit, ihr ganzes Leben aufzugeben", berichtete der Kontakt. Derzeit lebt Ben in Los Angeles und Lindsay in New York. Doch sie werde in nächster Zeit ein paar ihrer Sachen zu dem 40-Jährigen bringen und somit in seinen vier Wänden einen Zweitwohnsitz beziehen.

Getty Images Ben Affleck in New York City 2019

Splash News Ben Affleck und Lindsay Shookus in New York City

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Lindsay Shookus bei den Emmy Awards

