Ist Millie Bobby Brown (15) etwa frisch verliebt? Nachdem der Stranger Things-Star und Jacob Sartorius (16) im letzten Jahr total überraschend ihre Trennung bekannt gegeben hatten, wurde immer wieder heftig spekuliert, ob das süße Teenie-Pärchen nicht doch wieder zusammenfindet. Nach knapp sieben Monaten scheint der Zug für eine Weiterführung der einstigen Liebelei aber endgültig abgefahren zu sein. Doch hat Millie bereits einen Neuen? Seit Kurzem soll die 15-Jährige angeblich David (43) und Victorias (44) zweitältesten Sohn Romeo Beckham (16) daten!

"Sie stehen noch ganz am Anfang, aber sie geben ein sehr süßes Pärchen ab", will eine ungenannte Quelle laut The Sun verraten haben. Und sogar Mama Victoria soll den beiden schon ihr Okay gegeben haben, da sie laut Insider "ein großer Fan von Millie" ist. Die Teenager hatten sich bereits 2016 bei einer Unicef Gala kennengelernt. Schon damals soll Millie ein Auge auf Romeo geworfen haben. Als sie dann während des Events gefragt wurde, was die Zukunft für ihren "Stranger Things"-Charakter Eleven bringe, scherzte sie: "Ich weiß es nicht. Etwas mit Romeo Beckham."

Danach sollen die beiden über Social Media in Kontakt geblieben sein. Millie schickte Romeo sogar ganz öffentlich ein Selfie und Glückwünsche zum Geburtstag, mit den Worten "Love Yo Broooo" und ganz vielen Herzchen.

Getty Images Millie Bobby Brown bei der Moncler Fashion-Show

Anzeige

Getty Images Romeo Beckham im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown bei den Emmy Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de