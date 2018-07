Ihre junge Liebe hielt einfach nicht: Anfang des Jahres spekulierten viele Fans über eine mögliche Romanze von Stranger Things-Beauty Millie Bobby Brown (14) und dem musical.ly-Star Jacob Sartorius (15). Pünktlich zum Valentinstag gaben die beiden ihre Gefühle füreinander im Netz preis. Doch jetzt, ein halbes Jahr später, gehen Millie und Jacob wieder getrennte Wege – die Schauspielerin verkündete die Trennung via Social Media!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Eleven-Darstellerin ein deutliches Statement: Sie und der Sänger sind kein Paar mehr. "Die Entscheidung, die Jacob und ich getroffen haben, beruhte auf Gegenseitigkeit. Wir sind glücklich und immer noch befreundet", schrieb die 14-Jährige in einem Beitrag. Gründe für das Beziehungsaus nannte der Serienstar aber nicht.

Bereits vor ein paar Monaten stand die Liebe des jungen Pärchens unter keinem guten Stern. Über Twitter kursierten einige Clips, die eindeutige Snapchat-Screenshots des Lip-Sync-Schwarmes zeigten. So habe Jacob nach Nacktbilder von anderen Mädchen gefragt. Glaubt ihre, die Liebelei der beiden ist letztendlich an so etwas gescheitert? Stimmt ab!

Rodin Eckenroth/Getty Images Millie Bobby Brown bei einem Event für ihre Show "Stranger Things", Mai 2018

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Browns Trennungs-Statement

Instagram / jacobsartorius Millie Bobby Brown und Jacob Sartorius

Was meint ihr – woran ist Millie und Jacobs Beziehung gescheitert? Sie waren noch zu jung! Sicher an seinen Fremdgehversuchen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



