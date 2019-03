Haben Justin Bieber (25) und Hailey (22) ihre Hochzeitsfeier etwa schon wieder verschoben? Bereits seit mehreren Wochen halten sich Gerüchte, wonach der Haussegen bei den Biebers komplett schief hängen soll. Der angebliche Grund: Die schnelle Eheschließung und Justins Depression sollen der 22-Jährigen mächtig zu schaffen machen – Paparazzi-Aufnahmen, die das Model und den Musiker angeblich beim Streiten zeigen, untermauerten diese Vermutung zuletzt. Nun soll auch die geplante Hochzeitsfeier abermals vertagt worden sein. Werden es die beiden noch irgendwann vor den Traualtar schaffen?

Wie eine Quelle im Gespräch mit People verriet, werde die Hochzeit wegen Justins Behandlung erneut verschoben. "Die beiden werden definitiv heiraten. Sie wollen aber noch warten, bis es Justin wieder besser geht", beruhigte der Insider. Aufgrund seiner Depressionen befinde sich der Sänger derzeit noch immer in Behandlung und wolle sich laut der Quelle voll und ganz auf seine Therapie konzentrieren. "Zurzeit haben die beiden einfach keinen Kopf für die Hochzeitsplanung", führte der Insider weiter aus. Hailey sei aber eine unglaublich große Stütze für den "Baby"-Interpreten und übe wegen der kirchlichen Trauung überhaupt keinen Druck auf ihn aus. Sie wolle nur, dass sich ihr Mann schnell wieder besser fühlt.

Die anhaltenden Gerüchte um eine vermeintliche Ehekrise schien Hailey vor Kurzem selbst aus der Welt schaffen zu wollen. In ihrer Instagram-Story ermahnte sie ihre Follower: "Glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest." Ob Hailey den Zweifeln damit tatsächlich den Wind aus den Segeln nehmen konnte?

MEGA Justin Bieber im März 2019

NEIL WARNER/J.LEE/ MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin im Februar 2019

Getty Images Hailey Baldwin in New York

