Elena Miras (26) und Mike Heiter sind erst seit Kurzem aus ihrem ersten Urlaub als Kleinfamilie zurück: Zusammen mit ihrem Töchterchen Aylen reisten die ehemaligen Love Island-Teilnehmer für ein paar entspannende Tage nach Dubai. Doch kaum zurück in Essen war es mit der Entspannung bei den Reality-Stars auch ganz schnell wieder vorbei. Der Grund: In das Auto der Neu-Eltern wurde nämlich eingebrochen!

Von dem Schreckens-Szenario berichteten die TV-Gesichter ihren Fans in Elenas Instagram-Story: "Wir kommen aus dem Urlaub wieder, steigen ins Auto ein und sehen, dass das Auto offen ist und eingebrochen wurde und dass alles durcheinander ist", ließ Mike die Augenblicke zuvor noch einmal Revue passieren. Das sei schon krass gewesen, stellte der Fitness-Fan fest. Doch die Turteltauben hatten Glück im Unglück: Die Einbrecher konnten aus dem Auto nur Müll entwenden – keine Wertgegenstände befanden sich im Fahrzeug!

Dieser Vorfall hat Elena und Mike sicher noch enger zusammengeschweißt. Erst vor Kurzem hatte der Tattoo-Liebhaber eine Liebeserklärung an seine Freundin veröffentlicht: "So sitzen wir dann noch in 50 Jahren da, nur unsere Kinder haben dann schon Kinder und wir ein paar Falten mehr", schrieb er zu einem Foto, auf dem er und die Schweizerin zusammen auf einer Holzbank sitzen.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen in Dubai, März 2019

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter mit Baby Aylen und Elena Miras

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras, "Love Island"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de