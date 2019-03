Von wegen Ehekrise! Justin (25) und Hailey Bieber (22) machten in den vergangenen Wochen mehrfach mit Gerüchten auf sich aufmerksam: In ihrer Beziehung solle es ziemlich kriseln, was ein öffentlicher Streit der beiden auch noch befeuerte! Als würden sie den wilden Spekulationen endlich zurückweisen wollen, zeigten sie sich dieses Mal ganz anders: Justin und Hailey schmusten nun ganz innig in einem Park!

Das Model und der Sänger wurden an der Küste von Newport Beach in einer sehr intimen Situation abgelichtet, wie dailymail berichtet. Hailey scheint ihren Mann zu trösten und berührt ihn liebevoll, während sie nebeneinander auf einer Wiese sitzen. An einem Punkt setzt sie sich sogar auf Justins Schoß und schlingt ihre Arme um seinen Körper. Die Bilder zeugen von einer intensiven Nähe und alle Gerüchte einer Beziehungskrise sind wie weggekuschelt!

Aber auch in direkter Form hat sich Hailey bereits gegen die Gerüchte gewehrt und sich mit eindeutigen Worten an ihre Fans gewandt: "Glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest." Die Aussage untermauert sie sogar noch mit lachenden Smileys. Damit können wohl alle Biebs-Anhänger aufatmen!

Getty Images Justin und Hailey Bieber 2018 in New York

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber, 2018

Neil Warner/MEGA Hailey Bieber in New York, 2019

