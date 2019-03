Paris Jackson (20) als "Bunny"? Die Berichte um ihren angeblichen Selbstmordversuch hatte die Tochter des verstorbenen "King of Pop" schon in aller Deutlichkeit zurückgewiesen. Dennoch hätten sie die ganzen Spekulationen verletzt, verriet zuletzt eine Person aus ihrem Umfeld. Trotz allem zeigt sie sich selbstbewusst in der Öffentlichkeit, ihr Freund Gabriel Glenn ist stets an der Seite der 20-Jährigen. Jetzt besuchten die beiden Paris' Patenonkel Macaulay Culkin (38) – und Paris trug dabei Hasenohren!

Am Dienstag wurden die beiden, die auch in der Band The Soundflowers spielen, in West Hollywood gesehen. Paparazzi-Bilder zeigen das Paar – dabei trägt Paris einen Haarreif mit pinken Hasenohren auf dem Kopf. Die zwei waren auf dem Weg in den Club "Largo at the Coronet", wo der Kevin - Allein zu Haus-Star seinen Podcast vor einem Publikum präsentierte. Macaulays Podcast heißt "Bunny Ears Podcast" – also auf Deutsch "Hasenohren Podcast". Womöglich hat Paris also deswegen den Kopfschmuck getragen.

Paris und ihr Patenonkel haben sich schon immer sehr gut verstanden. Im Sommer 2017 ließen sich Michael Jacksons (✝50) Tochter und Macaulay sogar Partner-Tattoos stechen.

SETC / MEGA Paris Jackson und Gabriel Glenn in Los Angeles

MEGA Paris Jackson und Gabriel Glenn bei Macaulay Culkins Podcast-Präsentation

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Macaulay Culkin

