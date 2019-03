Renata Lusin (31) ist zurück auf dem Let's Dance-Parkett! Die Profitänzerin gab bereits in der vergangenen Staffel ihr Show-Debüt – allerdings lief das nicht gerade berauschend. Sie und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (27) galten schon als Favoriten auf den Sieg. Doch dann zog sich ihr Schützling einen Ermüdungsbruch zu – für die gebürtige Russin eine totale Katastrophe. Ereilt sie in diesem Jahr nun etwa das gleiche Schicksal?

Seit dem vergangenen Freitag ist es offiziell: Renata kämpft mit Serien-Star Jan Hartmann (38) um den Titel "Dancing Star 2019". Doch schon in der ersten gemeinsamen Trainingswoche hat der 38-Jährige mit kleinen Wehwehchen zu kämpfen – seine Partnerin ist allerdings unschuldig, wie er nun in seiner Instagram-Story erklärte: "Meine Renata ist echt die beste Tanztrainerin, die man sich wünschen kann. Es macht so viel Spaß mit ihr. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, weil mein Zeh kaputt ist. Es ist nicht deine Schuld, das liegt an den Schuhen."

Das beruhigt Renata hoffentlich! Schließlich hat sie die Verletzung von Jimi damals ziemlich mitgenommen. Als sie von dem "Let's Dance"-Aus erfuhr, vergoss sie bittere Tränen. "Es tut mir so unendlich leid. Er hätte alle Chancen gehabt, das Ding nach Hause zu holen", entschuldigte sie sich damals via Instagram. Na, vielleicht mausert sich Jan ja auch noch zu einem heißen Anwärter auf den Sieg.

Instagram / janhartmann_official Jan Hartmann und Renata Lusin beim Training

TVNOW / Stefan Gregorowius Jan Hartmann bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht bei der 3. "Let's Dance"-Show

