Sie ist immer für einen Spaß zu haben! Mit ihrer Rolle als Sansa Stark in der Fernsehserie Game of Thrones, wurde Sophie Turner (23) berühmt. Mit witzigen Postings und Geschichten aus ihrem Leben hat sie seitdem regelmäßig die Lacher auf ihrer Seite. Nun legte die Schauspielerin nach: Sie postete ein neues Video von sich im Netz und bewies damit, dass sie mächtig trinkfest ist!

Während eines Eishockey-Spiels am Dienstag im New Yorker Madison Square Garden wurde die Britin von der Kamera entdeckt und für alle Anwesenden sichtbar auf den großen Bildschirmen gezeigt. Als sich die 23-Jährige erblickte, feuerte sie das Team an und führte kurzerhand ihr Weinglas an die Lippen, um es dann in einem Zug auszutrinken. Nachdem sie das Glas geext hatte, hob sie ihre Faust triumphierend in die Luft – die Menge begann zu toben. An ihrer spontanen Einlage ließ sie schließlich auch ihre Follower in den sozialen Medien teilhaben und postete den Clip auf Instagram.

Auch im Netz hatte sie Lacher und Anerkennung auf ihrer Seite. Ob Iskra Lawrence, Vanessa Hudgens (30) oder Ashley Graham (31) – viele Prominente feierten Sophie für ihre spontane Performance. Besonders Drake (32) zollte der Blondine seinen Respekt: "Wow, Inspiration für 2020 und darüber hinaus", kommentierte er den Post.

Instagram / sophiet Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar-Party 2019

Getty Images Drake bei den Grammys 2019

